Die Bundestagswahl im Bergischen Land

Im Bergischen gibt es insgesamt sechs Wahlkreise: Mettmann I, Mettmann II, Wuppertal I, Solingen-Remscheid-Wuppertal II, Rheinisch-Bergischer Kreis, Oberbergischer Kreis.

Auf dieser Seite informieren wir am Wahltag und den darauffolgenden Tagen über aktuelle Ergebnisse im Bergischen, die Direktmandate für den Bundestag, die Listen-Nachrücker und regionale Besonderheiten der Wahl.

Urnengang mit Hindernissen

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Wuppertal-Heckinghausen waren die Bewohner am Vormittag zunächst aufgerufen worden, vorerst nicht zur Wahl zu gehen. Im Radius von 500 Metern um den Bombenfund lagen gleich fünf Wahllokale. Die Anwohner wurden aufgerufen, bis zur Entschärfung der Bombe zu bleiben. Am Mittag war die Bombe entschärft - die Wähler in Heckinghausen konnten zu den Urnen.

Viele Briefwähler

Im gesamten Bergischen Land melden die Wahlleiter einen außerodentlich hohen Anteil von Briefwählern. Auch diese Stimmen dürfen erst seit 18 Uhr gezählt werden. Im Konzerthaus Solingen etwa werten 180 Wahlhelfer die Wahlzettel von über 37.000 Briefwählern aus.

Wahlpanne in Wuppertal

Im Wuppertaler Stimmbezirk 187 seien Stimmzettel des benachbarten Wahlkreises mit den falschen Direktkandidaten ausgegeben worden, sagte Wahlleiter Johannes Slawig. Es handele sich um 203 von 433 Stimmzetteln, bei denen die Erststimmen bereits für ungültig erklärt worden seien. In einem weiteren Stimmbezirk seien es sechs Stimmzettel gewesen. Die Ursache sei unklar. Unglücklicherweise sei der Fehler bei der Ausgabe der Stimmzettel im Wahllokal nicht aufgefallen, sondern erst später. Sollte der Fehler mandatsrelevant werden, also das Ergebnis der Direktwahlen sehr knapp ausfallen, müsste in dem Stimmbezirk nachgewählt werden.