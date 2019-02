Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt am Samstag (02.02.2019) nach Krefeld. Als Schirmherr besucht er die Initiative "Demokratie ganz nah - Ideen für ein gelebtes Grundgesetz" in der Demokratiewerkstatt in der Alten Samtweberei.

Erster Präsidenten-Besuch seit 35 Jahren

Es ist der erste Besuch eines Staatsoberhauptes in Krefeld seit mehr als 35 Jahren. "Deshalb freue ich mich sehr, dass wir Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in unserer Stadt empfangen dürfen" , sagte Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer. Er wird Steinmeier um 12.30 Uhr im Krefelder Rathaus empfangen.

Steinmeier besucht "Demokratie im Quartier"

Steinmeier selbst hatte die Initiative "Demokratie ganz nah", die nun in Krefeld startet, ins Leben gerufen. Anlass ist der 70. Geburtstag des Grundgesetzes am 23. Mai. Dafür hatte er einen Ideenwettbewerb aller 16 Landeszentralen für politische Bildung ausgerufen und trifft nun erstmals die Akteure beispielhafter Projekte. In Krefeld ist er deshalb am Samstagnachmittag in der Demokratiewerkstatt zu Gast und nimmt am Werkstatt-Tag "Demokratie im Quartier" teil.

Grundgesetz greifbarer machen

Ziel der Initiative ist es, mit Bevölkerungsgruppen ins Gespräch zu kommen, die sonst eher selten mit der Politik in Berührung kommen. Steinmeier will so das Grundgesetz wieder greifbarer machen.

Mehr als 200 Polizisten im Einsatz

Die Stadt Krefeld bereitet sich akribisch auf den Besuch den Bundespräsidenten vor. Zudem werden mehr als 200 Polizisten im Einsatz sein, um für die Sicherheit des Bundespräsidenten zu sorgen.