Bundesnetzagentur warnt vor vermeintlichen Energiespargeräten im Onlinehandel

Die Anbieter versprechen zwar, dass die Geräte die Stromrechnung erheblich reduzieren würden. In Wirklichkeit seien die meisten Angebote aber nicht seriös und sogar gefährlich, so die Bundesnetzagentur mit Sitz in Bonn.

Unfachmännisch gebaut

Dabei klingt es eigentlich verlockend. So genannte Energie- oder Stromsparboxen sollen den Stromfluss im Haus stabilisieren und damit beim Energiesparen helfen, und dann wird angeblich die Stromrechnung niedriger. Doch auf solche Online-Angebote sollten Verbraucher nicht hereinfallen, warnt die Bundesnetzagentur in Bonn. Sie hat diese Geräte überprüft – mit teils erschreckenden Ergebnissen. Bauteile waren unfachmännisch angeschlossen und sichere Lötverbindungen fehlten ganz. Die CE-Sicherheits-Kennzeichnungen waren gefälscht und Bedienungsanleitungen in Deutsch gab es auch nicht.