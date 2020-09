Julius von Bimarcks Ausstellung "Feuer mit Feuer" in der Bundeskunsthalle Bonn

Damit will er die moderne Ausbeutung der Natur kritisieren. Der Künstler ist bei der Eröffnung der Einzelausstellung „Feuer mit Feuer“ in der Bonner Bundeskunsthalle dabei – eine Konfrontation mit Naturkatastrophen und ihrer Visualisierung für das kollektive Gedächtnis.

Videoinstallation über Waldbrände und deren Folgen

Die Ostgalerie der Bundeskunsthalle bespielt Julius von Bismarck mit einem einzigen riesigen Werk: „Feuer mit Feuer“ ist ein gut einstündiges Video. Es zeigt große Waldbrände und deren Folgen. Die Wände links und rechts: aschgrau. Der Blick geht nach vorn in die Flammen auf der Videoleinwand, nah ran an verkohlende Bäume in Schweden und Kalifornien. Sie lodern und qualmen in Zeitlupe, alles ist gedoppelt.

Davor reihen sich acht Denkmale auf, ebenfalls in strenger Symmetrie: Es sind Ehrenmale, Krieger-Gedenkstätten von Aserbaidschan bis Südafrika. In allen flackern ewige Flammen. Julius von Bismarck stellt sie in bunten, aber kalten LED-Hologrammen dar.

Genaue Naturbeobachtung

„Feuer mit Feuer“ ist eine genaue Naturbeobachtung und zugleich eine Einladung zur Reflexion über Vergänglichkeit und Ewigkeitsvorstellungen. Schön ist es nicht, was man da sieht. Die Zeitlupen erfordern Geduld beim Betrachten der Bilder, die Bismarck von seinen Drehs an der Seite der schwedischen und US-amerikanischen Feuerwehrleute mitgebracht hat.