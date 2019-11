Die Bundeskunsthalle in Bonn, eines der besucherstärksten deutschen Museen, bekommt bald einen neuen Intendanten. Denn der bisherige Intendant, der Niederländer Rein Wolfs, hat am Freitag (29.11.2019) seinen letzten Arbeitstag. Dann geht er zurück in seine Heimat als neuer Chef des Stedelijk Museums in Amsterdam. Nach sinkenden Besucherzahlen hatte Wolfs wieder den Erfolg in die Bundeskunsthalle gebracht.

Bundeskunsthalle wieder erfolgreich

Ein Finanzskandal, ein Interimsintendant und danach einer, dessen Vertrag vorzeitig aufgelöst wird, die 2000er Jahre sind für die Bonner Bundeskunsthalle eine unruhige Zeit. Dann aber kommt im März 2013 der Niederländer Rein Wolfs als neuer Intendant an den Rhein. In knapp sieben Jahren präsentiert er rund 70 ganz unterschiedliche und erfolgreiche Ausstellungen und sorgt damit auch für wieder steigende Besucherzahlen.

Und trotz dieses Erfolgs geht er? "Nicht weil ich weg möchte hier aus der Bundeskunsthalle. Aber es gibt eine Chance, zu der ich auch kein Nein sagen kann," sagt Wolfs.