" Es ist einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus ." Das sagte der Kulturblogger Mark Fischer in Anlehnung an den US-Marxisten Fredric Jameson 2009. Unter diesem Motto beleuchtet die Bundeskunsthalle in ihrer in Baumarktoptik angelegten Ausstellung ein globales Phänomen, das alle anderen ideologischen Modelle nahezu verdrängt hat. (Marinus van Reymerswaele, "Der Geldwechsler und seine Frau", um 1530)