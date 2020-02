Condor bietet bisher Kurz-, Mittel- und Langstreckenflüge in Europa und nach Asien, Afrika und Amerika an. Flüge nach Polen gehörten bisher nicht zum Angebot der Condor.

Prüfung des Bundeskartellamts ergab keine Bedenken

LOT hat seine Basen in Warschau und in Budapest und fliegt Ziele in Amerika, Asien und Europa an, darunter auch zahlreiche Flughäfen in Deutschland. Der Zusammenschluss wurde am 5. Februar 2020 beim Bundeskartellamt angemeldet. Die Prüfung hatte keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken ergeben, sodass das Bundeskartellamt das Vorhaben nun zügig freigeben konnte.