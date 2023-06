Bundeskanzler Scholz besucht Phil.Cologne

Scholz spricht am Nachmittag in der Flora in Köln mit dem Philosophen Axel Honneth, es geht um die Themen Arbeit und Demokratie. In seinem Buch "Der arbeitende Souverän" setzt sich der Sozialphilosoph mit der Rolle und Zukunft der Arbeitsgesellschaft auseinander.

KI ist auch ein Thema

Diskussionsrunde auf der Phil.Cologne 2022

Die "Phil.Cologne" findet in diesem Jahr zum elften Mal statt. Das Programm geht bis zum 13. Juni. In den Diskussionen geht es um Themen wie Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, Sexualität und Demokratie.

Im Rahmen des Festivals gibt es am 23. Juni noch zwei weitere Veranstaltungen. Zu Gast sind der kanadische Schauspieler Elliot Page, sowie der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck.