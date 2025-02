Mehr als 90.000 Mal ist die schockierende Handyaufnahme innerhalb kürzester Zeit in den sozialen Medien geklickt worden. Zu sehen ist darauf, wie ein junger Mann eine Old English Bulldogge beim Gassigehen am Halsband hochreißt, sie in einen Hauseingang wirft, nach ihr tritt und ihr Gesicht gegen den Boden drückt. Und das Ganze ohne erkennbaren Grund. Offenbar hatte Hundedame Asly zuvor nichts falsch gemacht. Inzwischen ist das Video gelöscht.

Tierquäler konnte schnell ausfindig gemacht werden

Am Montagfrüh wurden Mitarbeitende des städtischen Ordnungsdienstes auf das Video aufmerksam. Und sie seien ebenso entsetzt gewesen, wie die vielen Facebook-User, sagte Stadtsprecher Tim Irion am Mittwoch dem WDR . Aufgrund der Aufnahme konnten sie schnell ermitteln, wo sich die Szene abgespielt hat und wer der Mann auf dem Video ist. Das Ordnungsamt fuhr zum Wohnort des Mannes und traf dort auch die Hündin an.

Halterin hat Verzichtserklärung unterzeichnet

Der Mann selbst ist allerdings gar nicht der Hundehalter. Als Halterin ist seine Lebensgefährtin eingetragen. Um Asly zu schützen, nahmen die Beamten die Hündin an sich und brachten sie ins Mönchengladbacher Tierheim Hülserkamp. Dort hat die bisherige Besitzerin am Dienstagmorgen eine Verzichtserklärung für die Hundedame unterzeichnet. Gegen ihren Lebensgefährten werden nun rechtliche Schritte eingeleitet.

Tierheim-Leiterin war geschockt über das Video

Hündin Asly ist übergangsweise im Tierheim Mönchengladbach untergekommen

Im Tierheim kümmern sich nun Leiterin Jasmin Pulver und ihre Mitarbeitenden um den verschreckten Vierbeiner: „Eine Hündin, die dermaßen verängstigt ist, die Rute stark eingezogen hat, vor jeder erhobenen Hand sich duckt und einnässt - das sind natürlich hochemotionale Momente für uns. Was auch uns Tierpfleger an die Grenzen bringt, da sind wir auch den Tränen nahe“ , sagte die Leiterin dem WDR am Mittwoch.

Bulldogge Asly geht es jetzt ganz gut

Der Medizincheck ist im Tierheim inzwischen gelaufen, Asly geht es nach Auskunft der Leiterin gesundheitlich ganz gut. Die Hündin freue sich mittlerweile, wenn die Pflegenden Kontakt zu ihr aufnehmen und sie zeige Vertrauen. Was Leiterin Jasmin Pulver schon ein bisschen wundert, wenn ein Hund so negative Erfahrungen gemacht hat. Die Old British Bulldogge sei auch verträglich mit anderen Hunden.

Jetzt soll die misshandelte Hündin neues Zuhause bekommen

Wartet auf ein neues Zuhause: Hündin Asly in Mönchengladbach

Beim Tierheim haben sich schon viele Interessenten gemeldet: „Das Telefon stand nicht still und wir haben Dutzende Mails bekommen“ , erzählt Leiterin Jasmin Pulver. Da die Hunderasse Old English Bulldoge ein drahtiges Kraftpaket mit einem gewissen Eigensinn sei, sollten es schon erfahrene Leute sein, die sich für so einen Hund interessieren, sagt die Tierheimleiterin. Sie ist guter Dinge, dass Asly jetzt schon bald ausziehen darf und in ein neues Kapitel starten kann.

