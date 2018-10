Egal ob man die Hundesteuer an- oder abmelden will, eine Parkgenehmigung oder ein Führungszeugnis braucht: Am sogenannten "Bürgerterminal" lassen sich ab Dienstag (02.10.2018) solche Anliegen nun direkt erledigen. Ohne Termin. Denn in Bonn gab es immer wieder große Probleme damit, einen Termin im Bürgeramt zu bekommen.