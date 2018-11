Windeck hat eine neue Bürgermeisterin: In einem überraschend eindeutigen Sieg konnte Grünen-Poltikerin Alexandra Gauß, eine der drei Spitzenkandidaten, die Wahl für sich gewinnen. Sie ist damit neben Barbara Blotenberg in Dortmund-Aplerbeck eine von nur zwei grünen Ersten Bürgermeisterinnen in NRW .

Überraschend keine Stichwahl nötig

Riesenjubel brach im Rathaus aus, als das Ergebnis feststand. Eigentlich hatte die Gemeinde Windeck mit einer Stichwahl gerechnet - so eng schien das Rennen der Kandidaten.

Doch Alexandra Gauß, die gemeinsame Kandidatin von CDU , FDP und den Grünen, bekam mit 53,8 Prozent sofort die absolute Mehrheit der Stimmen und setzte sich gegen den SPD -Kandidaten Daniel Stenger (34,2 Prozent) und die Kandidatin der Linken, Ingeborg Mohr-Simeonidis (1,34 Prozent) durch.

Prominenten Besuch bekam die Siegerin von ihrer Parteichefin auf Landesebene: Mona Neubaur, die NRW-Landesvorsitzende der Grünen, gratulierte ihrer Kollegin vor Ort. Gauß habe " wie eine Löwin gekämpft, um die Herzen und Hirne der Windecker für sich zu gewinnen ", sagte Neubaur.

Niederlage für bisherigen Bürgermeister