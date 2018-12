Siegburg wird sein altes Rathaus behalten. Mehr als 70 Prozent der Einwohner, die am Bürgerentscheid am Sonntag (02.12.2018) teilnahmen, stimmten mit "Ja" über die Frage ab, ob " das Rathaus am bisherigen Standort erhalten, kernsaniert und um ein Geschoss aufgestockt werden " soll.

Das Gebäude, Baujahr 1968, ist marode und dringend sanierungsbedürftig. Das würde laut eines Gutachtens 22,5 Millionen Euro kosten. Eine Million Euro teurer wäre ein Neubau auf einem benachbarten Parkplatz.

Stadt-Verwaltung befüchtete Proteste

Eine Wahlurne bei einem Bürgerentscheid.

Der Rat der Stadt hatte den Bürgerentscheid selbst angestrengt, weil er sich nicht auf eine absolute Mehrheit für oder gegen den Abriss des Rathauses einigen konnte. Fast 10.000 Siegburger gaben ihre Stimme ab, das entspricht 29,5 Prozent der Wahlberechtigten.