Bürgerentscheid um Fahrrad-Schutzstreifen in Haan

Die Ausgangslage: Verkehrsplaner hatten der Stadt vor einigen Jahren vorgeschlagen, die gesamte B 228 von Hilden durch Haan nach Wuppertal auch für den Fahrradverkehr entsprechend umzubauen.

Erfolgreiches Bürgerbegehren

Strittig ist dabei ein etwa 400 Meter langes Teilstück an der Bahnhofstraße. Geht es nach den Verkehrsplanern, soll dort bergauf am Fahrbahnrand ein Fahrradschutzstreifen markiert werden.

Einzelhändler Ralf Mertes

Dafür würden jedoch einige Parkplätze wegfallen. Die Einzelhändler fürchten deswegen um ihre Existenz, sollten Autos nicht mehr bequem vor ihrem Laden parken können. „Anders als in der Innenstadt gibt es keine Tiefgarage, es gibt keinen städtischen Parkplatz“ , sagt etwa Ralf Mertes, Inhaber einer Reinigung auf der Bahnhofstraße.

Bei einem von den Einzelhändlern initiierten Bürgerbegehren kamen mehr als 2.600 Unterschriften gegen den Fahrradschutzstreifen zusammen – weit mehr als für ein Bürgerbegehren notwendig gewesen wären. Nun hoffen die Anlieger beim Bürgerentscheid darauf, dass möglichst viele Wählerinnen und Wähler mit „Ja“ abstimmen werden. Ja dafür, dass die Pläne für den Schutzstreifen auf dem Teilstück der Bahnhofstraße gestoppt werden.

Aktionsbündnis für Radschutzstreifen

Für ein „Nein“ zum Bürgerentscheid und damit „Ja“ zum Fahrradschutzstreifen plädiert dagegen ein Aktionsbündnis aus SPD , GAL , WLH , Fridays for Future und dem ADFC in Haan. Es gehe hier um die Sicherheit beim Radfahren, so der gemeinsame Tenor.

Zur Parkplatzproblematik in der Bahnhofstraße verweist SPD-Chef Peter Hackbeil auf ein Gutachten. Demnach wären trotz Radschutzstreifen noch immer genügend Parkplätze vorhanden – nur eben auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Verwirrung um Abstimmungsfrage

Einigkeit herrscht unter allen Beteiligten, dass die Fragestellung beim Bürgerentscheid für Verwirrung sorgt. Denn die lautet „Soll die Markierung eines Fahrradschutzstreifens an der südlichen Seite der Bahnhofstraße von Wilhelmstraße bis Kölner Straße aus dem Handlungskonzept zu den Maßnahmen an der B 228 genommen werden“ . Ja oder nein? Heißt im Klartext: Wer für den Schutzstreifen ist, muss mit „Nein“ stimmen. Wer dagegen ist, mit „Ja“.

Für einen erfolgreichen Bürgerentscheid müssen mindestens 20 Prozent aller Wahlberechtigten mit „Ja“ gestimmt haben. Das sind in Haan mehr als 5.000 Stimmen.

