Haan-Gruiten: Bürger fordern mehr Hochwasserschutz an der Düssel

Beim Hochwasser 2021 stand das Wasser im historischen Ortskern von Haan-Gruiten mehr als einen Meter hoch. Rund 50 Bürger wollten deswegen bei einem Informationsabend wissen, wie ein erneutes Hochwasser im Ort in Zukunft verhindert werden soll. Die Stadt Haan hatte ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Zerstörungen beim Jahrhunderthochwasser 2021

In Haan-Gruiten fließt die "Kleine Düssel" in die "Düssel". Viele denkmalgeschützte Häuser wurden beim Jahrhunderthochwasser 2021 beschädigt. Die Menschen sind bis heute verunsichert. Jürgen Becker wohnt direkt an der "Kleinen Düssel". Die Feuerwehr musste ihn damals aus seinem Haus holen: "Das Erdgeschoss war verwüstet, da das Wasser einen Meter hoch stand. Der Keller war bis zur Decke voll, entsprechend war alles zerstört."

Betroffene sehen Stadt Haan in der Pflicht

Eine Flutwelle beschädigte viele denkmalgeschützte Häuser, auch die mehr als 300 Jahre alte evangelische Kirche. Sie musste für hunderttausende Euro renoviert werden. Zweieinhalb Jahre später finden einige Bürger, dass die Stadt Haan nicht genug tut, um ein erneutes Hochwasser zu verhindern, so auch Georg Wilhelm Adamowitsch von der "Interessensgemeinschaft Hochwasser Gruiten und Haan": "Wir erwarten konkrete Maßnahmen, die in den nächsten Jahren getroffen werden, um das Hochwasserrisiko tatsächlich in den Griff zu bekommen. Und wir erwarten eine stärkere Information der Betroffenen".

Teurer Hochwasserschutz

Am 24. Januar 2024 hatte die Interessengemeinschaft daher zu einem Informationsabend eingeladen, mit dabei waren Vertreter der Stadt, des Bergisch-Rheinischen Wasserverbands und ein Gutachter. Dessen Fazit war allerdings ernüchternd: sechs teure Hochwasserrückhaltebecken müssten gebaut werden, um die Schäden in Gruiten bei einem erneuten Jahrhunderthochwasser möglichst gering zu halten. Darüber muss jetzt der Rat der Stadt Haan entscheiden.

Die Anwohner in Gruiten sind inzwischen dazu übergegangen, sich selbst um den Hochwasserschutz zu kümmern. Viele haben Flutschotten für Fenster und Türen angeschafft. Bis zu 25.000 Euro pro Haus haben sie dafür investiert.

Quelle:



Recherche vor Ort

Über dieses Thema berichtet der WDR am 25.01.2024 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Düsseldorf.