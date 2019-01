Es geht um Sozialleistungen von knapp 500.000 Euro - allein in Bonn. Im Streit um die Bürgschaften für Flüchtlinge will das Sozialamt in Bonn nun alle Fälle neu prüfen. Ende letzten Jahres hatten sich mehrere Kläger vor dem Verwaltungsgericht Köln durchgesetzt: Sie müssen die von der Stadt geforderten Sozialleistungen nicht zurückzahlen.

Das Sozialamt pochte bisher darauf, dieses Geld von den Menschen zurückzuholen, die eine Bürgschaft für Flüchtlinge übernommen hatten. Die waren nach einem Erlass des damaligen NRW-Innenministers davon ausgegangen, dass ihre Bürgschaft dann endet, wenn ein Flüchtling offiziell anerkannt wird.

Stadtrat beschäftigt sich im Februar mit dem Fall

Das sah die Bundesregierung anders, als sie 2016 klarstellte, dass Bürgen auch darüber hinaus bezahlen sollten. Nach den Gerichtsurteilen zugunsten der Bonner Bürgen will das Sozialamt nun sämtliche Fälle erneut prüfen.