Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI ) hat einen Leitfaden für sichere Gesundheits-Apps veröffentlicht. Immer mehr Verbraucher vertrauen diesen Apps sensible Daten wie zum Beispiel Medikationspläne an. Deshalb sei es wichtig, dass diese mobilen Daten so sicher wie möglich sind. Die jetzt erstellten Richtlinien sollen Entwickler bei der Umsetzung helfen.