Georg Müller, der Vizepräsident des Festkomitees Brühler Karneval, ist verzweifelt. Zwar gibt es in der aktuellen Session mit Prinz Benny I., Bauer Ralf und Jungfrau Alexia, ein sympathisches Dreigestirn. Für die nächsten Jahre sieht es aber schlecht aus. Es fehlen die Tollitäten für die nächste und übernächste Session – bis 2027. Niemand will diesen karnevalistischen Ausnahmejob machen. So wird jetzt in Brühl per Handzettel das künftige Dreigestirn gesucht

Dreigestirn muss nicht Vereinsmitglied sein

Die wichtigste Jobvoraussetzung ist für Georg Müller, dass die Bewerber ein bisschen Zeit in der Session und Freude am Karneval und an den Menschen haben. Auch sollten zukünftige Prinzen, Bauern und Jungfrauen gerne mal im Rampenlicht stehen.

Nicht nur zwingend Männer im zukünftigen Dreigestirn

Außer einem klassischen Dreigestirn oder Prinzenpaar dürfen sich gerne auch drei Freundinnen für das Amt bewerben. Wegen des karnevalistischen Fachkräftemangels in Brühl ist künftig vieles erlaubt, was vor Jahren noch undenkbar war.

Allerdings ist solch ein Amt mit Kosten verbunden. Jeweils bis zu 15.000 Euro kostet es, sich als Prinz, Bauer oder Jungfrau in der Session zu engagieren. Trotzdem war es für Benjamin Kamarakis alias Prinz Benny, I. schon immer klar: Ich will einmal Prinz sein: