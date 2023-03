Bonner Brückenbau für S13

„Außergewöhnlich großes Projekt“: Brückenbau für S13

Direkt an der A59 am Autobahndreieck Bonn-Nordost laufen die Arbeiten an einer neuen Brücke auf vollen Touren. Aber erst im Sommer wird die Brücke mit Spezialmaschinen an die richtige Stelle geschoben. Dafür ist die Autobahn dort dann für sechs Wochen voll gesperrt.

Es herrscht nass-kaltes Winterwetter auf der Baustelle in Bonn-Villich. Die Bauarbeiter müssen trotzdem ran, denn es gibt einen festen Zeitplan. Direkt neben der A59 errichten sie gerade zwei neue riesige Brückenbauteile aus Stahlbeton. Nur wenige Meter neben den bestehenden zwei Gleisen entsteht hier die Brücke für zwei weitere Gleise, auf denen irgendwann die S13 fahren soll.

Alte Brücke bietet nicht genug Platz

Selbst für die Deutsche Bahn sind die Ausmaße nicht alltäglich. „Ein außergewöhnlich großes Projekt“ nennt S13-Projektleiterin Bianca Kruse das, was auf der Großbaustelle mit ihren von weitem sichtbaren Kränen gerade passiert. Da unter der bestehenden Autobahnbrücke aber kein Platz mehr für weitere Gleise ist, muss eine zweite Brücke her.

Insgesamt veranschlagt die Bahn allein für diese Baustelle rund 20 Millionen Euro. Die neue Brücke allerdings kann nicht direkt dort gebaut werden, wo sie mal stehen soll. Denn dann wäre die Autobahn für zu lange Zeit blockiert.

„Heiße Phase“ in den Sommerferien

Also lässt die Bahn gerade die nötigen Brückenbauteile knapp 200 Meter von ihrem Zielort entfernt bauen – etwa 13 Meter lang und neun Meter hoch. Am Ende werden 9.400 Tonnen Stahl und Beton dafür benötigt. Pünktlich zum Beginn der Sommerferien (22.06.) beginnt dann die „heiße Phase“ , wie es die Bahn selbst nennt. Dann wird die A59 für sechs Wochen voll gesperrt.

„Normalerweise fahren hier täglich insgesamt 90.000 Fahrzeuge über die Autobahn“ , erklärt Marion Reiter, Projektleiterin bei der Autobahn GmbH . In den Ferien seien es immerhin 10.000 weniger, deshalb sei man mit der entscheidenden Phase bewusst in diesen Zeitraum gegangen. Trotzdem rechnet man wegen der Vollsperrung und entsprechenden Umleitungen gerade in Bonn mit einer „erheblichen Mehrbelastung“ auf den Ausweichrouten.

Spezialmaschinen schieben die Brücke an ihren Platz

Die Sperrung lässt sich allerdings nicht verhindern. Denn dort wo die neue Brücke hinsoll, müssen im Sommer die Autobahn und jede Menge Erde abgetragen werden. Die Verantwortlichen rechnen mit etwa 1.200 LKW -Ladungen. Mit Spezialmaschinen soll die dann inzwischen fertige Brücke um einige Zentimeter angehoben und Stück für Stück auf speziellen Bahnen in die entstandene Lücke an ihren endgültigen Platz geschoben werden. Das allein dürfte drei Tage dauern.

Wenn die Brücke an der richtigen Stelle steht, soll alles wieder aufgefüllt und anschließend die entstandene Autobahnlücke wieder geschlossen werden – spätestens zum Ferienende (4. August). Der Plan sei machbar, glaubt Bahn-Projektleiterin Bianca Kruse. Damit alles klappt, sollen die Bauarbeiter in den Sommerferien auf der Baustelle in drei Schichten rund um die Uhr im Einsatz sein. Der Bahnverkehr auf den bestehenden beiden Gleisen soll während der gesamten Arbeiten weiterlaufen.

