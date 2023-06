Aachen: Autos, Busse und Mülltonnen in Flammen 

Erst in der vergangenen Nacht sind am Lousberg in Aachen insgesamt sieben Autos durch Feuer beschädigt worden. Wie viele davon gezielt angesteckt wurden, wird noch ermittelt. Die Flammen sind zum Teil auch auf andere geparkte Autos übergesprungen.

Hoher Schaden

In der Nacht davor brannten auch schon vier Autos in der Aachener Innenstadt. Angefangen hat die Brandserie von Autos in Aachen Anfang dieser Woche. Da stand ein Pkw in der Peliserkerstraße nachts in Flammen.

In derselben Nacht rückten Feuerwehr und Polizei auch zu einem brennenden Pkw in Alsdorf aus. Totalschaden in beiden Fällen. Die Schadenhöhe bei den durch Feuer beschädigten oder ausgebrannten Autos insgesamt ist hoch. Es handelt sich laut Polizei zum Teil auch um sehr teure Fahrzeuge.

Zusammenhang mit anderen Bränden offen

Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit zahlreichen anderen Bränden in Stadt und Städteregion Aachen. Auf dem Aachener Ostfriedhof zum Beispiel hatte es vergangenen Montag an drei Stellen gebrannt. Dort waren in jüngster Zeit allerdings auch immer wieder Grabmäler mit massiver Gewalt zerstört worden.

In mehreren Kommunen der Städteregion wurden in den letzten Wochen zum Beispiel Altkleider-Container, eine mobile Toilette und zahlreiche Mülltonnen angezündet. In einem Gewerbegebiet in Alsdorf brannten Mitte Mai zwei geparkte Busse komplett aus. Ein Lkw und ein Firmengebäude wurden durch das Feuer beschädigt.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Ob es sich um einen Täter oder eine Tätergruppe handelt, läßt sich laut Polizei Aachen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Motiv und Hintergründe seien unklar, deswegen könne nichts ausgeschlossen werden. Spuren und Zeugenaussagen werden ausgewertet. Weitere Zeugen werden gesucht.