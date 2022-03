Braunkohlegegner kündigen Kampf um Lützerath an

Sie reagierten damit auf das Urteil des OVG Münster, dass RWE die Ortschaft abbaggern darf. Die Mahnwache in Lützerath ist Treffpunkt für die Teilnehmer der spontan einberufenen Pressekonferenz am Dienstag. Hier wird aus großen Kannen Kaffee eingeschenkt und es gibt warme Suppe. An den Holztischen sitzen junge Leute, die im Camp wohnen. In Sichtweite arbeiten Mitarbeiter von RWE, dahinter sind die Braunkohlebagger zu sehen.

Pressekonferenz am Tagebaurand

Keine 100 Meter mehr trenne Lützerath vom Tagebaurand, sagt ein Mann in Motorradkleidung. Das sei nicht legal. Die Redner der Pressekonferenz sitzen an einem der Tische und stimmen noch die Reihenfolge ihrer Auftritte ab. Ein Mikrofon und ein Lautsprecher werden bei der Mahnwache aufgebaut, davor reihen sich Kameraleute, Fotografen und Journalisten auf, die Stift und Block bereithalten.