Nach Brand in Viersener Holzhandel: Polizei ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung

Die Brandermittler hätten bei der Untersuchung vor Ort keinen Hinweis auf einen technischen Defekt gefunden, teilte die Polizei in Viersen am Mittwoch mit.

Das Feuer war in der Nacht zu Montag ausgebrochen und hatte eine Lagerhalle in Viersen mit Holz in Schutt und Asche gelegt. Laut Polizei entstand dabei nach vorsichtiger erster Einschätzung ein Millionenschaden. Die Ermittler der Kriminalpolizei konnten erst am Mittwoch mit den Untersuchungen beginnen, weil das Feuer davor nicht vollständig gelöscht war.

150 Feuerwehrleute waren im Einsatz

Die Brandwache der Feuerwehr sei am Morgen abgezogen worden, sagte ein Sprecher der Stadt am Mittwoch. In der Nacht zu Montag hatten die Flammen nach Schätzung der Feuerwehr bis zu 40 Meter hoch aus dem Holzlager geschlagen. 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie konnten ein Übergreifen auf benachbarte Wohnhäuser verhindern.

Laut Kreis nur geringe Gefährdung durch Asbest

In Teilen des Lagerdachs waren asbesthaltige Eternitplatten verbaut. Das Umweltamt des Kreises Vieren leite aus seiner Asbest-Untersuchung aber nur eine " sehr geringe Gefährdung der Anwohner " ab, teilte eine Sprecherin dem WDR mit. Mit der zwischenzeitlichen Evakuierung der Anwohner sei entsprechend reagiert worden.