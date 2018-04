Brand in einer Gesamtschule in Hennef

15-Jähriger in Gewahrsam

Dichte Qualmwolken über der Schule

Die Einsatzkräfte hatten nach Polizeiangaben bei ihrer Ankunft zwei Personen flüchten sehen. Wenig später traf die Polizei in der Nähe der Brandstelle einen 15-jährigen Hennefer an, der von einem Kinderheim als vermisst gemeldet worden war. Als er in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete er massiven Widerstand. Ihm mussten Handfesseln angelegt werden, um ihn zur Wache bringen zu können. Ob er mit dem Brand in Verbindung steht, ist noch unklar. Er wird derzeit auf dem Polizeipräsidium befragt.