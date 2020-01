Brandstiftung in Flüchtlingsheim: Asylbewerber angeklagt

Nach einem Brand in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) für Flüchtlinge in Bad Godesberg am 05.08.2019, hat die Bonner Staatsanwaltschaft zwei junge Asylbewerber wegen schwerer Brandstiftung angeklagt.

Anträge auf Asyl wurden abgelehnt

Die beiden 19 und 24 Jahre alten Bewohner sollen, nachdem ihre Anträge auf Asyl abgelehnt worden waren, aus Wut in ihrem Zimmer ein Feuer gelegt haben. Dafür hatten sie - laut Anklage - Gegenstände wie Kleidung und Matratzen auf einen Tisch in der Mitte des Zimmers zusammengetragen. Während der Ältere mit einem Papier den Haufen anzündete, filmte der Jüngere die Straftat mit seinem Handy - und drohte mit weiteren Flammen.

Schaden von 120.000 Euro

Das Feuer breitete sich schnell im Zimmer aus und zerstörte es restlos. Wäre die Feuerwehr nicht rechtzeitig eingeschritten, so die Anklage, wäre der Brand nicht auf das Zimmer beschränkt geblieben. 250 Bewohner der Flüchtlingsunterkunft mussten evakuierten werden. Alle wurden ärztlich untersucht, verletzt wurde keiner. Der Gesamtschaden beträgt - laut Anklage - 120.000 Euro.

Angeklagte sitzen in Untersuchungshaft

Das Video wurde später bei Youtube hochgeladen, die Beweislast sei, so die Staatsanwaltschaft, entsprechend hoch. Die beiden Angeklagten, in Deutschland nicht vorbestraft, sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Der Prozess findet demnächst vor dem Bonner Landgericht statt.