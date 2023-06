Aachener Polizei nimmt zweiten mutmaßlichen Brandstifter fest

Seit Wochen hielten immer neue Brände in Aachen Feuerwehr und Polizei in Atem. Es brannten Mülltonnen, Blumenkästen oder Container, dann standen Büsche auf dem Ostfriedhof in Flammen. Am heftigsten waren zwei Nächte mit vier und sogar sechs brennenden Autos am Straßenrand. Der Sachschaden war immens, die Flammen griffen auch auf Gebäude über. Die Vielzahl der Brände und ihre scheinbare Wahllosigkeit sorgte für ein verbreitetes Unsicherheitsgefühl in der Stadt. Als Konsequenz richtete die Aachener Polizei eine spezielle Ermittlungsgruppe ein.

Ermittlungsgruppe hat doppelten Erfolg

Die konnte nun zwei Erfolge melden. Nach einem Zeugenhinweis wurde vorigen Freitag ein 52-jähriger Mann auf frischer Tat ertappt, als er Büsche im Westpark anzünden wollte. Er ist nach Polizeiangaben einschlägig bekannt und soll die Brände im Aachener Ostviertel und auch auf dem Ostfriedhof gelegt haben.



Als Täter für die Fahrzeugbrände kam der Mann jedoch nicht infrage, so die weiteren Ermittlungen. Hier nahmen die Beamten nach weiteren Recherchen am Mittwoch einen 51-Jährigen in seiner Wohnung fest. Er soll für bis zu 16 Fahrzeugbrände verantwortlich sein, aber auch für Angriffe auf die Aachener Aids-Hilfe.