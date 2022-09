Brandserie in Köln-Porz – Prozess gegen 20-jährigen Feuerwehrmann

Diese Nachricht hat nicht nur die Leitung der Kölner Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr schockiert. In einer Meldung der Stadt hieß es, dass die Feuerwehr Köln "rettet, birgt, schützt und löscht – das sind unsere ureigenen Aufgaben. Wir sind da, um Leben zu retten, Leid zu lindern und Schaden abzuwenden. Ein solcher Verdacht trifft uns alle und bestürzt uns zutiefst."

Feuerwehrmann soll auch selbst gelöscht haben

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 20-Jährige acht Fahrzeuge in Brand gesteckt hat. In der Zeit zwischen dem 26. Mai und dem 7. Juni. Es seien in der Mehrzahl PKW, aber auch Transporter und ein Wohnmobil angezündet worden, so die Anklage. Bei der mutmaßlich letzten Tat des jungen Mannes nahm ihn eine Zivilstreife der Polizei fest. Die Ermittlerinnen und Ermittler hatten die Präsenz in Wahn und Wahnheide verstärkt.

Seit Juni in U-Haft

Drei Monate nach seiner Festnahme beginnt nun der Prozess. Der 20-Jährige wurde von einem Richter in Untersuchungshaft geschickt. Laut Anklageschrift soll die Motivation für die Brandstiftungen gewesen sein, dass er die Feuer auch selbst löscht. An welchen Einsätzen er letztendlich beteiligt war, soll auch geklärt werden. Neben vielen Zeugen soll auch eine psychologische Sachverständige gehört werden. Da der Angeklagte 20 Jahre alt ist, geht es auch um die Frage, ob Erwachsenen- oder Jugendstrafrecht angewandt wird.

Möglicherweise will das Amtsgericht noch heute ein Urteil sprechen.

Über dieses Thema berichten wir am 08. September 2022 im WDR Fernsehen: Lokalzeit Köln, 19:30 Uhr