Vier kurz aufeinander folgende Brände haben in der Nacht zu Donnerstag (25.04.2019) Feuerwehr und Polizei beschäftigt. Es brannte im Bereich der Innenstadt in einem Mehrfamilienhaus und in einem Wohn- und Geschäftshaus. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Zwischen 02.30 Uhr und 04.00 Uhr brachen die Feuer aus. Zudem standen in unmittelbarer Nähe zum Mehrfamilienhaus mehrere Müll-Container in Flammen.