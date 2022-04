Brandanschlag in Solingen: Vorwürfe gegen Verfassungsschutz

Jan P. galt als zuverlässiger Informant

Der heute 55-Jährige galt beim NRW -Verfassungsschutz als zuverlässiger Informant. Er wurde in den 90ern auch auf einen Kollegen angesetzt, einen V-Mann , der in der rechten Szene arbeitete: Bernd Schmitt. Er betrieb eine Kampfsportschule in Solingen. Dort trainieren drei junge Männer. Sie und ein weiterer Mann zünden am 29.5.1993 das Haus der türkischstämmigen Familie Genç in Solingen an. Ihr Motiv: Rassismus.

Video starten, abbrechen mit Escape Solingen - 20 Jahre danach Lokalzeit Bergisches Land. . 05:43 Min. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR.

Bei dem Brandanschlag sterben zwei junge Frauen und drei Mädchen. Saime Genç, das jüngste Opfer ist erst vier Jahre alt. Auch die Täter sind jung: Vier Neonazis zwischen 16 und 23 Jahren. Zwei Jahre dauert der Prozess: Drei von ihnen werden nach Jugendstrafrecht verurteilt. Sie müssen für 10 Jahre in Haft, nur der älteste, Markus G., bekommt eine 15-jährige Haftstrafe.

V-Mann trainierte Solinger Täter

Bernd Schmitt trainierte drei der Solinger Täter. Seine Arbeit für den Verfassungsschutz kam im Prozess um den Brandanschlag heraus. Der Kampfsportler hatte Kontakte zur Neonaziszene und berichtete seit 1992 an den Verfassungsschutz. Er wurde - genauso wie Jan P. - dafür bezahlt.

Schmitt im Prozess als V-Mann enttarnt