Großbrand zerstört Supermarkt in Frechen

In der Innenstadt von Frechen ist ein Supermarkt der Kölner REWE Gruppe ausgebrannt. Der Markt sowie ein Nachbargebäude sind bei dem Feuer vollkommen zerstört worden. Anwohner berichten, dass es gegen 19 Uhr 30 zunächst einen lauten Knall gegeben hätte. Als die Feuerwehr wenige Minuten später eintraf, stand der Supermarkt bereits in Flammen.

Feuerwehr löst Großalarm aus

Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten

Für die Feuerwehr im Rhein-Erft Kreis wurde daraufhin Großalarm ausgelöst. Neben den Frechener Einsatzkräften, kamen auch Löschzüge unter anderem aus Hürth, Pulheim, Kerpen und Köln an die Hubert-Prott-Straße in der Innenstadt von Frechen. Über Stunden stieg eine große schwarze Rauchwolke in den blauen Himmel und zog in Richtung Süd-West. Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster zu schließen.