Würselen: Mehrere Millionen Euro Schaden bei Lagerhallenbrand

Am Freitag wurden Feuerwehr und Polizei kurz nach 23.00 Uhr zu einem Feuer in den Würseler Stadtteil Linden-Neusen bei Aachen gerufen. Ein Gewerbekomplex an der Lindener Straße war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit etwa 80 Einsatzkräften vor Ort. Vier Feuerwehrleute erlitten im Zuge der Löscharbeiten leichte Verletzungen.

Der Schaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Bei Luftmessungen wurden keine giftigen Stoffe nachgewiesen.

Stand: 30.10.2021, 07:02