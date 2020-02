Nach dem Brand in der Hauptschule Wesseling am Dienstag (11.02.2020) bleibt das gesamte Schulzentrum dort am Mittwoch (12.02.2020) geschlossen. Der Unterricht fällt aus. Experten suchen weiter nach der Ursache für den Brand. Wann sie dafür an die Brandstelle können, ist noch nicht klar.

Das Feuer war am Dienstagmittag im Schulzentrum in Wesseling ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei lag der Brandherd im dritten Obergeschoss der Wilhelm-Busch-Hauptschule. Das Obergeschoss wird seit dem Sommer nicht mehr genutzt, da es mit PCB belastet ist.

Die Schule war geräumt worden und der Unterricht. Rund 1.400 Schüler und Schülerinnen mussten das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr hatte die Anwohner aufgerufen, Fenster und Türen vorsorglich geschlossen zu halten. Da der Gebäudeteil leer stand, habe es keine Verletzten gegeben, es sei wohl erheblicher Sachschaden an dem Gebäude entstsanden. Die Schadensumme ist noch nicht bekannt.

Stand: 12.02.2020, 06:20