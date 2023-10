Zwölf Verletzte nach Brand auf Recyclinghof in Voerde

Mit einem Großaufgebot sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr in Voerde-Emmelsum zu einem Brand in einem Recyclinghof ausgerückt. In einer Halle auf dem Gelände an der Bühlstraße kam es zu einem Brand. Warum genau, ist derzeit noch unklar, sagt die Polizei im Kreis Wesel am Abend. Für die Dauer des Einsatzes war die Bühlstraße zwischen der Weseler Straße und der Böskenstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Zwölf Personen leicht verletzt

Nach Angaben der Polizei hatten Mitarbeiter des Betriebs zunächst versucht, den Brand eigenständig zu löschen. Dabei wurden zwölf Personen leicht verletzt, da sie Rauchgase eingeatmet haben. Fünf von ihnen mussten zur Beobachtung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat nun mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen.

Unsere Quellen:

Leitstelle der Kreispolizeibehörde Wesel

Über dieses Thema berichten wir auch im Fernsehen: WDR Lokalzeit aus Duisburg, 17.10.2023 um 19.30 Uhr.