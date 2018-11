Siegburger Großbrand: Ursache für Feuer weiter unklar

Drei Monate nach dem verheerenden Großbrand in Siegburg an der ICE -Strecke Köln-Frankfurt haben die Ermittler keine Hinweise auf Brandstiftung. Die genaue Ursache für das Feuer, bei dem 32 Menschen verletzt und mehrere Gebäude zerstört wurden, sei aber immer noch unklar, sagte ein Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft am Sonntag (11.11.2018).