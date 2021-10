39-jähriger Bewohner wird in Klinik eingewiesen

Am Abend und in der Nacht macht die Polizei zur Brandursache zunächst keine Angaben. Nur soviel: In dem Zimmer sei eine Matratze in Brand geraten. Erst am Morgen heißt es aus dem Präsidium, dass man wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittele. Laut Behördensprecher Robert Scholten gegen den Bewohner des Zimmers. Er soll das Feuer selbst gelegt haben. Nach Rücksprache mit einem Arzt wird der 39-Jährige in eine Klinik eingewiesen, weil der Mann möglicherweise psychisch krank sei, so die Polizei.