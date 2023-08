Großbrand im Grenzgebiet bei Aachen

Die Rauchsäule des Brandes ist kilometerweit zu sehen. Selbst im rund 80 Kilometer entfernten Kreis Heinsberg wird die Bevölkerung mittels Warn-App Nina aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gleiches gilt für die Bewohner rund um die niederländischen Grenzstädte Maastricht, Sittard und Valkenburg.

Es brennt seit dem Abend

Der Brand war am Dienstagabend gegen 23 Uhr in einem Recyclingbetrieb des belgischen Abfallverwerters "van Gansewinkel" in Wandre bei Lüttich ausgebrochen. Mittlerweile ist das Feuer nach Auskunft der Lütticher Feuerwehr zwar unter Kontrolle. Doch die Löscharbeiten werden wohl noch 24 Stunden dauern.

Es besteht keine Gesundheitsgefahr

Nach Auskunft deutscher und niederländischer Feuerwehren besteht aktuell keine Gesundheitsgefahr. Bei Luftmessungen wurden bislang keine giftigen Stoffe nachgewiesen.

Menschen befürchteten zunächst Chemieunfall

Anwohner rund um den niederländischen Industriepark CHEMELOT im niederländischen Sittard waren nach Angaben des niederländischen Regionalsenders L1 am Morgen besorgt, dass es einen Unfall in einer der in Sittard ansässigen Chemiefabriken gegeben haben könnte. Diese Angst sei jedoch unbegründet, sagen Polizei und Feuerwehren.