Die Feuerwehr Ratingen ist derzeit noch mit einem Großaufgebot an Kräften an der Einsatzstelle in Ratingen-Hösel. Dort brennt seit dem frühen Sonntagmorgen (08.09.2019) eine circa 1.300 Quadratmeter große Lagerhalle in einem verwinkelten Gebäudekomplex.

S6 über Stunden ausgebremst

Der Brand hatte auch den S-Bahnverkehr eingeschränkt, da sich die Lageralle auf dem Bahnhofsvorplatz befindet. Stundenlang war die Strecke der S6 gesperrt. Mittlerweile ist die Sperrung wieder aufgehoben.