Zehn Verletzte bei Feuer in Mehrfamilienhaus in Neuss

Bei der Feuerwehr gingen in der Nacht auf Donnerstag ab 2:33 Uhr mehrere Notrufe ein. Als die Feuerwehrleute ankamen, bot sich ihnen nach eigenen Angaben ein dramatisches Bild: Mehrere Bewohner in dem Mehrfamilienhaus in Neuss standen an geöffneten Fenstern und riefen um Hilfe, da das Treppenhaus komplett verraucht war. Sie mussten über Leitern aus den Fenstern gerettet werden.

71 Bewohner in Bussen untergebracht

Unbewohnbar: Elekrik und Heizung des Gebäudes sind zerstört. Vieles ist rußüberdeckt.

Zehn Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Wegen der Kälte wurden die 71 weiteren Bewohner in Bussen betreut - das Feuer hatte im Keller große Teile der Elektroverteilung und der Heizung zerstört.

Um die Menschen versorgen zu können, wurden Einsatzkräfte der Johanniter, Malteser und des DRK angefordert. Anschließend wurden die Bewohner durch das Sozialamt der Stadt Neuss in Unterkünfte verteilt.

Haus ist unbewohnbar

Wann die Menschen zurück in ihre Wohnungen können, ist unklar: Elektrik und Heizung des fünfstöckigen Gebäudes wurden völlig zerstört, vieles in dem Haus ist mit schmierigem Ruß bedeckt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Kaarster Straße in Neuss war für die Dauer des Einsatzes zwischen der Gladbacher und Viersener Straße voll gesperrt.

Stand: 18.11.2021, 09:02