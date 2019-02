Zwei Feuerwehreinsätze auch auf A57 und A52

Auch auf der A57 Richtung Köln zwischen Büttgen und Kreuz Neuss-West musste ein brennender Lkw gelöscht werden. Dort ist derzeit nur ein Fahrstreifen frei. Außerdem wurde die Feuerwehr zu einem Busbrand auf die A52 bei Düsseldorf-Rath gerufen. Der Rheinbahn-Bus hatte keine Fahrgäste an Bord, der Busfahrer blieb unverletzt. Ein Hinterreifen war wohl in Brand geraten, so ein Feuerwehrsprecher.