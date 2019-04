Die Feuerwehr in Leverkusen kämpft am Ostersonntag (21.04.2019) mit Böschungsbränden: Die Flammen haben sich im Unterholz eines Gleisdreiecks ausgebreitet, wie ein Sprecher mitteilte. Auf einer Strecke von insgesamt vier Kilometern habe es mehrere Feuer an Bahngleisen gegeben.

Ein Mitarbeiter der Leitstelle in Leverkusen sagt dem WDR, die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch Stunden andauern. Es wurden weitere Feuerwehrleute aus Köln angefordert. Am Abend waren rund 150 Einsatzkräften vor Ort.

Menschen wurden bei den Bränden nicht verletzt. Eine Laube am Bahndamm ging in Flammen auf.

Einschränkungen im Bahn- und Busverkehr

Der Bahnverkehr war am Abend noch eingeschränkt. Ein Sprecher der Bahn teilte mit, dass Züge des Fernverkehrs über Düsseldorf umgeleitet werden. Regionalbahnen enden vorzeitig. Betroffen sind die Linien RB 48 und RE 7 des Unternehmens National Express.

Die Linie RB 48 endet in Leverkusen-Schlebusch bzw. in Leichlingen. Züge des RE 7 von Münster enden schon in Solingen. Die Züge der Gegenrichtung fahren aufgrund von Baumaßnahmen derzeit ohnehin nur bis Opladen und sind daher von den Bränden nicht betroffen.

Schienenersatzverkehr in Leverkusen

Der Anbieter National Express hat für den gesperrten Streckenabschnitt Schienenersatzverkehr eingerichtet. Auch lokale Buslinien waren wegen Straßensperrungen betroffen.

Stand: 21.04.2019, 20:03