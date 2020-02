Lagerhalle in Euskirchen brennt komplett ab

Bei einem Großbrand in Euskirchen sind in der Nacht zu Sonntag (16.02.2020) mehrere Wohnmobile zerstört worden. Sie standen in dem ehemaligen Gebäude einer Spedition, in dem das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen war. Da starker Wind die Löscharbeiten erschwerte, schaffte es das Großaufgebot der Feuerwehr nicht, die Halle zu retten. Sie muss wahrscheinlich abgerissen werden.

" Wir haben aber verhindern können, dass sich die Flammen auf die angrenzenden Mehrfamilienhäuser ausbreiten konnten ", sagte ein Sprecher der Feuerwehr Euskirchen auf WDR -Anfrage. Die Polizei evakuierte die etwa 70 Bewohner aus den Wohnungen. Sie werden im Aufenthaltsraum eines nahe gelegenen Pflegeheim betreut. Verletzt wurde niemand. Alle Anwohner der mitten in der Stadt liegenden Lagerhalle wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten.