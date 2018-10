Brandanschlag in Düsseldorf wegen Hambacher Forst?

Bekennerschreiben im Internet

Im Internet kursiert bereits ein Bekennerschreiben aus der autonomen Szene, das einen Zusammenhang zum Hambacher Forst zieht. Kräne des Unternehmens sollen dort im Einsatz gewesen sein. Die Polizei prüft momentan, wie authentisch dieses Schreiben ist. Schon am Montag hatte es einen Großbrand in einer Lagerhalle für Kräne in Willich gegeben.