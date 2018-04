Bei einem Großbrand in Frechen ist in der Nacht zu Samstag (28.04.2018) die Boulder- und Kletterhalle "Chimpanzodrome" völlig zerstört worden. Wie die Polizei Frechen dem WDR bestätigte, brannte die große Sportanlage in der Frechener Innenstadt bis auf die Grundmauern ab. Erst am frühen Morgen konnte das Feuer gelöscht werden.