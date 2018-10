Brand in JVA Kleve: Opposition spricht von Justizskandal

Der Zellenbrand in der JVA Kleve weitet sich zu einem politischen Fall aus. Die Fraktionen von SPD und Grünen im Landtag haben am Dienstag (02.10.2018) eine gemeinsame Sondersitzung des Innen- und Rechtsausschusses beantragt. Es gebe viele offene Fragen, sagte SPD-Fraktionsvize Sven Wolf. Die Sondersitzung soll am Freitag (05.10.2018) stattfinden.