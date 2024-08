Brand in Velberter Obdachlosenunterkunft

Am Montagabend gegen 19 Uhr wurde der Polizei ein Brand an einer Obdachlosenunterkunft gemeldet. Das gab die Pressestelle der Kreispolizei Mettmann am Dienstag bekannt. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stellten sie eine starke Rauchentwicklung fest. Diese ging von einer Wohnung im Erdgeschoss aus.

Gebäude wurde evakuiert

Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten und evakuierte das Gebäude. Drei Bewohner erlitten durch den Rauch leichte Verletzungen und wurden vor Ort ärztlich versorgt. Eine 43-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Feuerwehrmänner wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Brandursache noch unklar

Im Rahmen erster Ermittlungen vermutete die Polizei, dass es sich um fahrlässige Brandstiftung handelte. Nach einer Brandortbegehung am heutigen Vormittag, können andere Brandursachen aktuell nicht ausgeschlossen werden können. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Brand machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Velbert zu melden.

Gebäude unbewohnbar

Die Wohnung brannte fast vollständig aus. Zudem ist das gesamte Gebäude nicht mehr bewohnbar. Laut Polizei geht der Schaden in die Zehntausende.

Unsere Quellen:

Feuerwehr Kreis Mettmann

Pressestelle Kreispolizeibehörde Mettmann

Über dieses Thema berichtet der WDR am 13.08.24 auch im Hörfunk auf WDR 2.