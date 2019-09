Schwerverletzter bei Brand in Kölner Südstadt

In der Kölner Südstadt ist am Dienstagabend (17.09.2019) ein 63 Jahre alter Mann bei einem Wohnungsbrand schwer verletzt worden. Er wurde mit Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung ins Klinikum Merheim gebracht.

Das Feuer war in einer Wohnung in der Annostraße im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten weitere Bewohner und einen Hund aus dem Haus retten. In viele Bereichen der Südstadt konnte man den Brandgeruch wahrnehmen. Die Brandursache ist noch unklar.

Stand: 18.09.2019, 07:05