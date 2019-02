Güterzüge müssen auf die linksrheinische Strecke umgeleitet werden. Bei den Fernzügen zwischen Koblenz und Köln komme es zu Ausfällen und Verspätungen. Die rechtsrheinischen Gleise sind der Bahn zufolge Teil von Europas meistbefahrener Güterzugstrecke Genua-Rotterdam.

