14 Verletzte nach Brand in LVR-Klinik Bedburg-Hau

Das Feuer war am Donnerstagabend gegen halb acht gemeldet worden. In einem Patientenzimmer war eine Matratze in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, hatte das Klinikpersonal die Patienten des betroffenen Bereichs schon evakuiert.

Brand schnell gelöscht

Der Feuerwehreinsatz dauerte knapp eineinhalb Stunden

Die Feuerwehrleute machten sich mit schweren Atemschutzgeräten auf den Weg in die Klinik. Sie konnten den Brand schnell löschen. Anschließend kümmerten sich 25 Einsatzkräfte darum, die Räume vom Rauch zu befreien.

14 Menschen durch Rauch verletzt

Durch die Rauchgase in dem Klinikgebäude wurden 14 Personen verletzt. Sechs von ihnen wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser in Kleve, Emmerich und Goch gebracht.

Die Polizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Brand kommen konnte.