Feuerwehr zufällig in der Nähe

In der Nacht zum Freitag (03.05.2019) brannte ein Carport, der an ein Mehrfamilienhaus grenzte. Nur einem Zufall war es offenbar zu verdanken, dass niemand verletzt wurde. Aufgrund einer Kirmes waren Feuerwehrleute in der Nähe.

Sie sahen den Rauch und löschten das Feuer, bevor es auf das Mehrfamilienhaus übergreifen konnte, in dem mehrere Menschen schliefen.

Stand: 03.05.2019, 10:30