Scheune brennt: Riesige Rauchwolke über Düsseldorf

Bis zur anderen Rheinseite und darüber hinaus war die Rauchwolke zu sehen, die über der Landeshauptstadt stand. In einer Scheune im Düsseldorfer Stadtteil Hamm waren am Mittag Heuballen in Brand geraten, die daraufhin in Rauch aufgingen. Nach Angaben der Feuerwehr hatte es dort vorher einen Knall gegeben.

70 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Dadurch ist auch die Rauchentwicklung zurückgegangen, wie die Neusser Kollegen von der anderen Rheinseite beobachtet haben:

Jetzt sind die Düsseldorfer Feuerwehrleute dabei, letzte Glutnester zu löschen. Erste Bilanz: Ein Feuerwehrmann wurde beim Einsatz leicht verletzt. Die Pferde, die in der Scheune standen, konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar.

Über dieses Thema berichten wir im WDR am 23.07.2022 auch im Fernsehen: WDR Aktuelle Stunde, 18.45 Uhr.