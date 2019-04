Brand an ICE-Strecke: Ermittlungen eingestellt

Nach dem verheerenden Großbrand an der ICE -Strecke in Siegburg im vergangenen Sommer hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. "Die Brandursache bleibt ungeklärt" , sagte ein Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft am Freitag (26.04.2019).

Bei dem Böschungsbrand an der Bahnstrecke Köln-Frankfurt waren 32 Menschen verletzt und mehrere Häuser schwer beschädigt worden.