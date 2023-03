Feuer in Altenheim in Hückeswagen

Alle 42 Bewohner blieben unverletzt. Ein Rauchmelder hatte Alarm geschlagen. Die Feuerwehr Hückeswagen rückte an und stellte starken Rauch in der Seniorenanlage fest - bis in den vierten Stock. Verstärkung kam aus dem gesamten Umkreis mit 120 Feuerwehrleuten und fast 90 Rettungskräften.

Die Evakuierung war aufwändig, weil auch zehn bettlägerige Bewohner in Sicherheit gebracht werden mussten. Anschließend stellte die Feuerwehr den Ursprung des Rauchs fest: Er kam aus einem Strom-Verteilerkasten. Die Bewohner aus der Anlage in Hückeswagen wurden in anderen Seniorenheimen und Kliniken untergebracht.